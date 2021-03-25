Джин: история напитка, коктейли и популярные бренды

Джин — алкогольный напиток на основе зернового спирта и можжевельника. Минимальная крепость 37,5 %. Обычно — это 40%, есть более крепкие марки — до 47%. Его любят за чистый вкус, хвойный аромат и минимальное похмелье. Простой и резкий, утонченный и мягкий, освежающий металлическим холодом и обжигающий. Джин поражает своей многогранностью и по праву входит в тройку лидеров сегмента «белого алкоголя».

25 марта 2021

История происхождения джина

Джин ассоциируется с Англией, но родом он из Голландии. Многие исторические источники свидетельствуют, что его рецептура появилась в 17 веке, разработал её голландский химик Франциск Сильвий. Он создал эликсир на основе дистиллированного зернового навара и ягод можжевельника. Средство получило название Jenever. Но это далеко не так. Первое упоминание Женевера зафиксировано задолго до научной практики врача-химика.

Дистилляты на основе можжевельника использовались монахами бенедиктинского ордена в конце первого тысячелетия. Можжевельниковые эликсиры применялись целителями в древнем Египте. В Средневековье таким средством пытались спасаться от разных хворей и от чумы. Если опирается на исторические хроники, то первое упоминание Jenever было в энциклопедическом издании Der Naturen Bloeme, датированным 13-ым веком.

Первый печатный рецепт Женевера датирован 16-м веком (работа по дистилляции Een Constelijck Distileerboec). Напиток завоевал большую популярность среди английских солдат, которые в войне бельгийцев с испанцами в 1585 году, поддерживали бельгийцев. Перед боем они употребляли можжевельниковый напиток, который "заряжал" их бесстрашием. Из-за Женевера храбрость английских воинов называли «голландским мужеством».

Эволюция джина от целебного средства и спиртового суррогата для бедных до элитного алкоголя была недолгой. Первоначально Женевер как целебное средство от многих хворей продавался в аптеках Голландии и Фландрии. После того, как его завезли в Англию, он быстро завоевал популярность в качестве алкогольного напитка, и вытеснил привычный французский бренди, так как правительство запретило его импорт из-за военного конфликта с Францией.

Голландский Женевер получил новое имя — джин, а также новую рецептуру. Первоначально это был алкогольный суррогат для бедноты. Перегоняли его из зернового сусла, непригодного для производства пива. Никакой дистилляции с можжевельником не было, его «букет» был с древесно-смолистыми нотками, так как вкус спирту придавали добавлением скипидара. Именно таким джин был до начала XX века.

Чтобы получить дополнительную ароматику и более сладкий вкус, при производстве дешевого джина использовалась серная кислота. Она не дистиллируется, но придавала напитку новые вкусовые качества и «спецэффекты», которые сопровождали опьянение. Тогда говорили, что заморский джин вызывает безумие и моральный упадок у употреблявшей его бедноты.

В середине 18-го века 60% спиртного, подаваемого в английских питейных заведениях, отводились на джин. Этот период получил название «Gin Craze», что означает «джиновое безумие». Правительство, видя спивающийся народ, принимает в 1736 году Закон, предусматривающий высокие налоги на его продажу. Это решение привело к уличным беспорядкам. Налог отменили, но продажу этого алкоголя разрешили только лицензированным торговцам.

В 1832 году технология производства джина была улучшена. Изобретение ректификационной колонны открыло возможности получать дешевый, но более чистый спирт-ректификат из любого сырья. Для джина неизменным остался зерновой 96% спирт, который перегонялся с можжевеловыми ягодами и ароматическими травами. Качество напитка значительно выросло.

Тогда же началось и миксирование напитка. Интересно, что известнейший микс «джин тоник» придумали английские солдаты, которые служили в Индии. В те времена в британской колонии свирепствовала малярия. От неё спасал только хинин, обладавший сильной горечью. Чтобы её перебить, солдаты разбавляли хинин напитком из джина и тоника. С 1913 года джин набирает популярность по всему миру.

Технология производства

Есть несколько технологий производства джина, все их объединяет то, что основой напитка является высокого качества зерновой спирт, ароматизированный можжевельником. Среди дополнительных ингредиентов наиболее часто встречаются: дудник, кориандр, корень ириса, миндаль, анис. У многих брендовых производителей есть и свои секретные компоненты, превращающие их продукт в фирменный узнаваемый напиток.

Джин производят по трем основным технологиям:

Обычная дистилляция через перегонный куб: из зернового солода получают спирт-сырец, добавляют можжевельник, специи, травы и вторично перегоняют с разделением. В продажу идет только средняя часть перегона. Дистилляция проходит очень медленно (по капле), что в сочетании с можжевельником дает холодный металлический вкус.

Тандем ректификации и дистилляции: получают спирт ректификат из зерна, свеклы, винограда, сахарного тростника или других культур. В "джин корзину" помещают измельченные можжевеловые ягоды, ароматические травы и дистиллируют. Горячими парами спирта извлекаются ароматизирующие компоненты. Именно по такой технологии производятся лучшие сорта джиновой классики — Лондонский сухой джин (London Dry Gin).

Смешанная технология: зерновой спирт смешивается с ароматическими эссенциями ягод можжевельника и трав. Повторную дистилляцию не проводят. Такая технология применяется для производства недорогого джина. В действительности, ценность джина, произведенного таким образом, намного ниже, чем дистиллированного. Отсюда и сравнительно недорогая цена.

Виды джина и отличия в их свойствах

Несмотря на мега популярность можжевеловой водки, она не отличается разнообразием видов. Существует всего два основных вида джина — английский и голландский. Отличаются они в технологии производства и в градусах. Голландские слабее и мягче, их употребляют в чистом виде. Английские джины имеют металлически холодный вкус, больше используются для коктейлей, но есть ценители, которые предпочитают употреблять их в чистом виде.

Голландский джин ( Jenever)

Отличается ярко выраженным зерновым ароматом и технологией производства. Ферментированные ягоды можжевельника добавляются в зерновое сусло. Смесь подвергают повторному брожению и затем дистиллируют. Дистиллят получается крепким — до 55% спирта. Его разбавляют водой, повторно добавляют можжевельник и перегоняют второй раз. Крепость готового джина — 35-40 градусов.

В ходе производства в голландские джины добавляют карамель (эссенцию) и выдерживают в дубовых бочках. Этот процесс позволяет получить напиток красивого янтарного цвета. Аромат и вкус насыщенны и богаты разными оттенками. Наиболее выраженный солодовый, который характерен для виски. Благодаря минимальной крепости, пить голландский джин приятней. Но качество напитка несколько ниже английского.

Популярные марки голландского джина:

Genever V.O.;

Bokma;

Claeryn;

Bols;

Damrak Amsterdam;

De Kuyper.

Четыре вида английского джина

Джин Old Tom Gin («Старый Том»)

Появился этот вид джина в 18 веке. Отличается сладковатым вкусом, но не богат оттенками. Его символом является чёрный кот. В 20 веке началась эра коктейлей и джин «Старый Том» приобрёл большую популярность. Он является ключевым ингредиентом многих знаменитых коктейлей, таких как Tom Collins, Astoria и многих других. Сегодня по старинному рецепту этот вид джина производят такие известные производители, как The London Distillery Company и Tanqueray.

Джин London Dry Gin (Лондонский сухой)

Это классика, которая относится к элитным видам алкоголя. Готовится на основе чистейшего зернового спирта. Обладает характерным можжевеловым ароматом, могут присутствовать ноты цитрусовых, кориандра, фиалок. Его крепость — 40-47 градусов. Слово «сухой» означает только специфику его производства. После дистилляции в него не добавляется никаких добавок для модулирования вкуса и запаха. Только сахар для смягчения вкуса.

Джин Plymouth Gin (Плимутский «розовый»)

Этот вид джина готовят в Плимуте на собственном заводе бренда Coates & Co. По технологии производства, крепости и качеству он практически не отличается от лондонского джина. Единственное отличие в том, что используемые для его производства натуральные ароматизаторы не проходят стадию дистилляции. Плимутский «розовый» джин обладает более выраженным ароматом и богатым вкусом. Употреблять его лучше в чистом виде.

Джин Yellow Gin («жёлтый»)

Особенность этого сорта английского джина в цвете — янтарный. Специфика его производства предусматривает, что после дистилляции джин настаивается в хересных бочках из дубовой доски. В результате он приобретает чистый жёлтый цвет и новые вкусовые. По своему вкусу и другим параметрам он близок к голландскому дженеверу. Его крепость — 39-45%. Это достаточно редкий вид, который эксперты не относят к классическому.

Популярные марки:

Greenall’s Original;

Antique Gilbeys;

Greenall’s Special;

Tanqueray;

Beefeater;

Gilbeys London Dry;

Plymouth;

London Hill.

Срок выдержки джина

Для большинства марок английского джина технологическая операция выдержки напитка не применяется. Исключение составляют «жёлтый» джин и Yellow gin и Seagram's Extra Dry. Они подвергаются 3-месячной выдержке в специальных дубовых бочках. Для голландских сортов выдержка обязательна. Это важный технологический процесс, от которого зависит качество продукта. В зависимости от возраста они разделяются на следующие типы:

Jonge — молодой джин (выдержка несколько месяцев). Самый доступный по цене.

Oude — средней выдержки (несколько лет в дубовых бочках). Обладает красивым янтарным цветом.

Zeer Oude (ZO) — старый и самый дорогой голландский джин. Разливается в керамические бутылки.

С чем пьют джин

Уникальное свойство джина — он не теряет своих качеств в сочетании с другими напитками, наоборот — раскрывает вкус. Если виски можно просто "убить" колой, то джин ей не удастся испортить. Он отлично сочетается с алкогольными и безалкогольными напитками. Чаще его сочетают с тоником, соками цитрусовых, с вермутом, имбирным элем, содовой, клюквенным морсом. Ценители «чистого» вкуса, желающие немного снизить его крепость, разбавляют минералкой.

Нет у джина ограничений и по сочетаемости с закусками. Он прекрасно гармонирует с твердыми сырами, продуктами сырого копчения, со стейками. В туманной Англии предпочитают к джину закуски из мяса, рыбы, дичи, разные копчености. Гурманы выбирают к можжевеловой водке морепродукты в салате или на тостах, тарталетки с икрой. Хорошо напиток сочетается с овощными закусками, особенно со свежим огурцом. Чистый джин закусывают маслинами и даже маринованным луком.

Джин отлично сочетается с фруктами и десертами. Самая популярная выпечка к джину — яблочный пирог. Беспроигрышный вариант тушить пожар после выпитого шота — фрукты с кислинкой (лимон, лайм, апельсин, киви). Десерты из свежих ягод прекрасно оттеняют можжевеловый вкус напитка. Лучшей сладостью к этому алкоголю будет джем или сорбе из клюквы, черники, земляники. Хорошо подойдут для закуски орехи — макадамия, грецкие.

Чего стоит избегать в комбинации с джином. Этот крепкий напиток не сочетаем с первыми блюдами, а также с блюдами, имеющими резкий запах, который будет доминировать над алкоголем. Джин не подают с кушаньями, приготовленными на пару, с гарнирами из круп, с закусками, в которых есть сливочное масло.

Джин и закуска в одном флаконе! Да, это возможно. Одна из самых интересных и популярных подач этого алкоголя — немного льда, ломтик свежего огурца и джин. Всё в одном бокале! Перед употреблением напитка нужно слегка встряхнуть бокал, дабы ингредиенты друг к другу прониклись симпатией.

Как правильно пить джин

Почитатели крепкого алкоголя пьют его в чистом виде шотами или из бокалов с толстым дном. Не разбавленным употребляется только премиального качества джин, так как стандартный сегмент слишком тяжелый для такого распития. Подают его охлажденным до температуры 4-6°C. Подходит в качестве аперитива. Чистый джин во рту вызывает ощущение холода, поэтому его называют холодным как металл. Закусывают лимонами, маслинами.

Наиболее часто джин пьют разбавленным. Смешивают с минеральной водой, содовой, фруктовыми соками. Главное преимущество такого способа употребления напитка — возможность регулировать его крепость. Точных пропорций для разбавления алкоголя нет. Самая популярная пропорция — 1:1. Стакан заполняется джином наполовину, столько же наливается безалкогольного напитка.

Джин прекрасно сочетается с другими видами алкоголя. Особенно хорош в тандеме с вермутами и ликерами. Самый популярный вариант — джин-тоник. Рецепт его приготовления очень простой: высокий бокал на треть заполняется кубиковым льдом, добавляется одна часть джина и две части тоника. Еще одна популярная комбинация — можжевеловая водка и сухой вермут. Аристократический вариант — джин + шампанское.

Коктейли с джином — самый популярный вариант употребления напитка. Преимущество данного способа — умеренная крепость. Чистый вкус и высокая крепость можжевеловой водки делают её лучшим ингредиентом для самых разнообразных комбинаций, причем их количество бесконечно. У каждого бармена есть пару собственных рецептур. Для приготовления коктейлей используется только Лондонский сухой джин, так как он является универсальным.

Коктейли с джином

Знаменитая классика — коктейль Tom Collins. Хайбол наполняется кубиками льда до верха. В шейк заливается 30 г сахарного сиропа, 50 мл джина, сок лимона (40 г), добавляется лёд и взбивается. Готовая жидкость через барное сито переливается в хайбол. Доливается содовая. Коктейль размешивается ложечкой, украшается вишенкой и ломтиком апельсина.

Джин Мартини — популярнейший коктейль всех времен. Его рецептуру создал итальянский бармен Мартини де Арма де Тагиа. Высокий стакан заполняется кубиками льда. Заливается 15 мл сухого вермута и 50 мл джина. Размешивается коктейльной ложечкой. Затем, через сито (стрейнер) переливается в бокал. Выжимается цедра одного лимона, также цедрой смазываются края бокала. Изюминка напитка — оливка на шпажке.

White Lady (Белая Леди). Данный коктейль давно внесен в барную карту Международной барменской ассоциации. Готовится он в шейке. Его компоненты: 20 мл лимонного сока, 25 мл апельсинового сиропа, 50 мл джина и 5 мл сахарного сиропа. Всё взбивается и переливается в охлажденную коктейльную рюмку. Украшается долькой лимона. Это крепкий сауэр-микс, способный опьянять буквально с двух бокалов. Его крепость порядка 37%.

Коктейль Gimlet обладает кисло-сладким вкусом с цитрусовым оттенком и нотами можжевельника. Готовится в шейкере. Заливается 50 мл джина, 25 мл лаймового ликера, добавляются кубики льда и взбивается. Чтобы отделить лед, готовый коктейль процеживается через стрейнер в бокал. Для украшения используется цедра лайма. Это приятный по вкусу крепкий алкогольный коктейль с большим количеством витамина С.

Президент Гибсон — это сухой и достаточно крепкий коктейль, который оценят любители мартини. Готовится в шейкере. Наливается 15 мл сухого вермута и 75 мл Лондонского сухого джина. Шейкер наполняется кубиками льда и взбивается. Коктейль переливается в охлажденный бокал через барное сито. Над ним зажигается горелка, на которую выжимается масло из лимонной цедры. Украшается маринованными луковицами на шпажке.

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